شاخوان عبدالله يعلق على استهداف منزله في كركوك

2022/01/19 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الاستخباراتي.وقال عبد الله في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ندين وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مساء اليوم الأربعاء 2022/1/19 مكتبنا في محافظة كركوك”، معتبرا أنها “محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار …

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