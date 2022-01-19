الجزائر.. السجن 4 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق بقضية

2022/01/19 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة جزائرية، الأربعاء، عددا من المسؤولين السابقين على رأسهم رئيس الوزراء السابق، عبد المالك السلال بتهم فساد واستغلال للوظيفة العمومية وتعارض المصالح.

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