عبدالله: استهداف الإرهابيين لمكتبنا في كركوك لن يثني عزيمتنا

2022/01/19 | 23:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أدان نائب رئيس البرلمان الدكتور شاخەوان عبدالله أحمد وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف، مساء أمس الأربعاء، مكتبه في محافظة كركوك، مبيناً أن الاستهداف محاولة يائسة لزعزعة الأمن والإستقرار في المدينة.

وقال أحمد، في بيان، إن "استهداف الإرهابيين الجبناء لمكتبنا في كركوك لن تثني عزيمتنا الوطنية والعمل داخل المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين"، داعياً "الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد الإستخباراتي".

في غضون ذلك، بحث عبد الله مع السفير السويسري،لۆکاس گاسر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الرامية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بيان لمكتبه الإعلامي، أن نائب رئيس البرلمان استقبل في أربيل السفير السويسري لدى العراق السيد لۆکاس گاسر، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقدم السفير التهاني والتبريكات لنائب الرئيس بمناسبة إنتخاب هيئة رئاسة البرلمان، مبدياً استعداد بلاده لمواصلة دعم العراق في محاربة الأرهاب من أجل تأمين الإستقرار ومساندة السلطة التشريعية لأداء مهامها.

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما تخدم المصالح المشتركة، في حين أكد

في أكد شاخەوان عبدالله أن "الحوارات والتفاهمات مستمرة بين القوى الوطنية والكتل النيابية للمضي بالعملية السياسية والإلتزام بالتوقيتات الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق الأمن والإستقرار في البلاد".

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