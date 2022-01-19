القبض على 11 مطلوبا بقضايا مخدرات وارهاب والاتجار بالبشر في بغداد ومحافظتين

2022/01/19 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/اعلنت مديرية الاستخبارات والامني، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 11 متهما بقضايا مخدرات وارهاب والاتجار بالبشر في بغداد ومحافظتي الديوانية وميسان.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القت القبض على ثلاثة من مروجي المواد المخدرة في منطقتي الشهداء والكرادة ببغداد، ضبط بحوزتهم […]

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