2022/01/19 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يصل بروكسل لبحث التعاون مع الاتحاد الاوروبي

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