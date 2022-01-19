امطار وثلوج وأجواء اشد برودة يشهدها العراق ابتداءً من الليلة - عاجل

2022/01/19 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر عدد من مدن البلاد بموجة ثلوج وأمطار بدءاً من الليلة.





وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له، إن "خرائط الطقس تشير إلى أنه نحذر الليلة ويوم غد من تساقط كثيف للثلوج في مدن الشمال خصوصاً السليمانية وأربيل ودهوك وبشكل أقل في كركوك والموصل وخطر تشكل الجليد في الطرق وارد جداً هناك، ويشمل تساقط الثلوج الليلة غرب الأنبار ومناطق متفرقة من صلاح الدين، وربما يستمر على فترات بشكل خفيف خلال نهار الغد، مع فرصة لتساقط الثلوج في ديالى واردة ممزوجة بالأمطار".





وأضاف، "فرص الأمطار واردة في كربلاء والعاصمة بغداد وديالى وأجزاء من النجف منتصف الليلة تمتد فجر وصباح الغد على بابل والديوانية، وخلال صباح الغد تشمل فرص الأمطار الكوت ولاحقاً شمال ميسان وهي فرص أمطار خفيفة عموماً".





وتابع، "فرصة تساقط الثلوج حسب آخر تحديث ضعيفة جداً كون الأمطار تسبق دخول الموجة الباردة، وربما تحدث أمطار متجمدة في مناطق محدودة جداً ولو كانت فرص الأمطار متوفرة ظهر الغد في مناطق وسط البلاد حتماً يحدث تساقط الثلوج، لكن للأسف مع دخول الموجة القطبية الباردة تكون فرص الأمطار قد انتهت".





وحذّر الأسدي، من "نشاط رياح شمالية غربية نهار الغد الخميس لتصل هبات الرياح إلى 65 كلم في الساعة وفرصة لموجات غبار وهي رياح قطبية شديدة البرودة مع تدني واضح ومحسوس في درجات الحرارة الكبرى والصغرى خلال الأيام القادمة في جميع المناطق خصوصاً الجمعة والسبت المقبلين، والحرص على تدفئة الأطفال وكبار السن وخطر الأنجماد والصقيع وارد في معظم المناطق".





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