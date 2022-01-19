وزير الخارجية يصل بروكسل والوزارة تعلن جدول أعماله هناك

2022/01/19 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما أعلنت الوزارة جدول أعماله.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2022)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المؤمل عقد إجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبحث العلاقات الثنائية".

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