الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال معاملة نزلاء سجن غوانتانامو الأمريكي

2022/01/19 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها الشديد حيال معاملة إدارة سجن غوانتانامو الأمريكي لنزلائه، مشيرة إلى تلكؤ الرئيس جو بايدن في تنفيذ تعهداته بإغلاق هذا السجن.وقال سيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إن “الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ بشأن سجن غوانتانامو ومعاملة السجناء هناك”.وأشار إلى أنه رغم […]

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