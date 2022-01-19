الدولة الدينية أون لاين ... ست قصائد - منى حلمي

2022/01/19 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ----------------------------------------------1 – الحج المستحدث --------------------------------- يسجدون ويركعون على سجادة أسعار العملات يسبحون بحمد اليورو والريال والدينار والدولاريحجون الى بيت المال الحرام يطوفون حول كعبة البنوك ويرجمون شيطان الاستثمار --------------------------------------------------------------------- 2- فيه شفاء للناس ......





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