2022/01/19 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في محافظة بابل وتحديدا في قراها الشمالية، تجوب الطائرات المسيرة سماء المزارع، دون معرفة الجهة التي تطلق هذه المسيرات الا انها اثارت الرعب بين السكان الذين قالوا انها تعود لعصابات سرقة.السكان ناشدوا الجهات الحكومية والامني ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات فلجأوا الى وكالة “ايرث نيوز”، لطرح موضوعهم بغية ايصال صوتهم الى […]

ظهرت المقالة في بابل..



“مسيرات” تثير الرعب واهالي القرى يحرسون مواشيهم من السرقة أولاً على ايرث نيوز.

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