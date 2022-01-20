2022/01/20 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير عبوة ناسفة بالقرب من شركة محلية في مركز البصرة يتبع…

ظهرت المقالة تفجير عبوة ناسفة بالقرب من شركة محلية في مركز البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير عبوة ناسفة بالقرب من شركة محلية في مركز البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير عبوة ناسفة بالقرب من شركة محلية في مركز البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).