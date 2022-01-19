الدبلوماسية النفطية الخليجية

2022/01/20 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تدخل أسواق النفط الخليجية في أزمة جديدة؟

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