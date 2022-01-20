مصر تهزم السودان وتبلغ ثمن نهائي أمم أفريقيا

2022/01/20 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون بعد الفوز على شقيقه السودان بنتيجة (1-0) مساء الأربعاء في ختام المجموعة الرابعة.سجل اللاعب محمد عبد المنعم هدف الفوز في الدقيقة 35 بعد محاولات عديدة للفراعنة على المرمى السوداني.وحسم الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط ويواجه متصدر المجموعة الخامسة بينما ودع منتخب السودان برصيد نقطة واحدة بقيادة المدرب برهان تية.

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