مقر بارزاني يدين الاعتداء على مكتب شاخوان عبد الله ويدعو لكشف مرتكبيه

2022/01/20 | 00:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دان مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم، الاعتداء على مكتب القيادي في الحزب شاخوان عبد الله.وذكر بيان للمقر، تلقته “ايرث نيوز”، “ندين وبشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مساء اليوم مكتب، شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مدينة كركوك”.ودعا الجهات المعنية إلى “التحقيق في هذا العمل […]

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