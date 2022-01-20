انفجار بمنطقة مناوي باشا في البصرة

2022/01/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في البصرة، الخميس، بان أحدى الشركات بمنطقة مناوي باشا في البصرة استهدفت بعبوة ناسفة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من شركة محلية لم يعرف عملها ضمن منطقة مناوي باشا في البصرة انفجرت".واضاف ان "الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية".

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