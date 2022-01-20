مصر تتأهل للدور الثاني من بطولة أفريقيا بفوزها على السودان بهدف وحيد

2022/01/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تأهله رسميًا إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعد فوز منتخب مصر على نظيره السوداني بهدف نظيف سجله محمد عبدالمنعم في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، من تسديدة رأسية سكنت شباك محمد مصطفى حارس منتخب السودان.

ورافق منتخب نيجيريا في الصدارة نظيره «الفراعنة» وصيفًا في التأهل إلى الدور التالي عن المجموعة الرابعة.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

نيجيريا 9 نقاطمصر 6 نقاطالسودان نقطة وحيدةغينيا بيساو نقطة وحيدة

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