’فضيحة جنسية’ تتسبب بتوقف برنامج ’ذا فويس’ في هولندا

2022/01/20 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوقفت محطة تلفزيونية برنامج (ذا فويس) العالمي الشهير لاكتشاف المواهب في هولندا بعد مزاعم بحدوث فضيحة تحرش جنسي، شارك في بعضها مشاهير.

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وتهدد فضيحة التحرش الجنسي بالتأثير على رموز آخرين في وسائل الإعلام الهولندية، وعالم الترفيه في أول واقعة من نوعها لحركة (مي تو) النسائية الاجتماعية المناهضة للتحرش الجنسي في هولندا منذ بدء الحركة العالمية قبل 4 سنوات.

وقال مدعون محليون، إن هناك شاهدين اثنين قدّما بلاغات للشرطة عن ”مخالفات بذيئة“ تتعلق بالبرنامج التلفزيوني.

وقال محامي المغني علي بي، أحد أشهر مغنيي الراب في هولندا، والمدرب منذ زمن في برنامج (ذا فويس هولندا)، لوكالة أنباء (إيه.إن.بي) إن الشرطة تلقت بلاغين ضد موكله.

وأضاف المحامي بارت سويرس: ”ينفي علي بي تمامًا أنه ارتكب أي مخالفات“.

وبرنامج ”ذا فويس“ الهولندي أحد أشهر البرامج التلفزيونية في البلاد منذ سنوات.

وأصدرت محطة (آر.تي.إل) الهولندية بيانًا، مطلع الأسبوع، تقول فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بحدوث ”مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ“.

وبعد ذلك الإعلان اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدم استقالته.

"رويترز"

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