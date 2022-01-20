منهم ضابط وكاتب عدل وسفير سابق.. السعودية تعلن قائمة لمدانين ومتهمين بقضايا فساد

2022/01/20 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الرقابية في المملكة العربية السعودية صدور أحكام قضائية ضد متورطين في قضايا فساد، بينهم سفير سابق وضابط وكاتب عدل، إضافة إلى مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية.

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