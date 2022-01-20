2022/01/20 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OiKYvPByy5g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل الثلج بنازحي العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل الثلج بنازحي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).