شاهد بالفيديو.. تخبطات فنية في المنتخب العراقي مستمرة.. وبتروفيتش لا حول ولا قوة | ملاعب

2022/01/20 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HOIRmjy2M0A

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