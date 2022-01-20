مصدر: عبوتين ناسفين انفجرتا وسط مدينة البصرة

2022/01/20 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم، بتفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا شركة ومصرفا وسط مدينة البصرة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “عبوة ناسفة وضعت بالقرب من شركة للمقاولات ضمن منطقة مناوي باشا، فيما وضعت العبوة الثانية قرب مصرف اهلي في شارع الاستقلال”.واشار المصدر الى ان “العبوتين انفجرتا دون اي اصابات، في حين […]

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