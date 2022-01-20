انفجار ثان بالقرب من المصرف الاسلامي في البصرة

2022/01/20 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في البصرة، الخميس، بان انفجارا ثانيا وقع في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من المصرف الاسلامي في شارع الاستقلال في البصرة انفجرت".

واضاف ان "الانفجار لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية".

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