2022/01/20 | 01:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستنكر تحالف تقدم – العزم وبأقسى العبارات التفجير الذي استهدف مقر السيد النائب الثاني شاخوان عبد الله في كركوك ويعده تصعيدا خطيرا لايجب السكوت عليه.وندعو الجهات الأمنية الى بذل كل الجهود الممكنة لحماية مقرات الاحزاب وانهاء هذه الظاهرة العدائية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف تقدم – العزم يستنكر تفجير مقر النائب شاخوان عبد الله في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف تقدم – العزم يستنكر تفجير مقر النائب شاخوان عبد الله في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).