كأس أمم أفريقيا.. الفراعنة يبلغون ثمن النهائي وخسارة أخرى للسودان

2022/01/20 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب المصري "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر، الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة الـ33 لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الغابون.

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