رئيسي يقدم الى بوتين وثائق استراتيجية لعقدين مقبلين: نريد علاقات مع روسيا من دون حدود

2022/01/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الضغط‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬ وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬إنه‭ ‬قدّم‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬مسودات‭ ‬وثائق‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬المقبلين‭.‬ […]

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