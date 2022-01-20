فاهمين غلط

2022/01/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بالعامية‭ ‬العراقية،‭ ‬الجماعة‭ ‬فاهمين‭ ‬الموضوع‭ ‬غلط،‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتدافعون‭ ‬للترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وقد‭ ‬اشبعوا‭ ‬خطين‭ ‬للهاتف‭ ‬مخصصين‭ ‬لهذه‭ ‬الغاية‭ ‬بمئات‭ ‬المكالمات‭ ‬سعيا‭ ‬للتسجيل،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الخطين‭ ‬لا‭ ‬يعملان‭ ‬خارج‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭.‬يقال‭ ‬انّ‭ ‬عدد‭ ‬المرشحين‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا،‭ ‬بعضهم‭ ‬سياسيون‭ ‬واخرون‭ ‬مستقلون‭ ‬وهناك‭ ‬مَن‭ ‬فزّ‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬نومة‭ ‬الغافلين‭.[…]

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