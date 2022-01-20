2022/01/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬جنييف‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الأربعاء‭ ‬رفع‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المتحورة‭ ‬أوميكرون‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬والنية‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬حجر‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬واعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬وضع‭ ‬الكمامة‭ ‬إلزاميا‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬ولن‭ ‬يوصى‭ ‬رسميا‭ ‬بالعمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬ولن‭ ‬يشترط‭ ‬تقديم‭ ‬شهادة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون يقرر رفع القيود ومنظمة الصحة: لا تقللوا من خطورة أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون يقرر رفع القيود ومنظمة الصحة: لا تقللوا من خطورة أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).