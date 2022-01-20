مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام برينتفورد

2022/01/20 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات، بالتغلب على مضيفه برينتفورد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب جريفين بارك، مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثلاثية اليونايتد كل من أنتوني إيلانجا (55) وماسون جرينوود (62) وماركوس راشفورد (77)، بينما سجل هدف برينتفورد الوحيد إيفان توني (85).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

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