إسرائيل.. أيام حاسمة لنتانياهو وصفقة

2022/01/20 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يبحث فيه الإدعاء العام في إسرائيل تهما تتعلق بفساد رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، يجد الأخير نفسه في سباق مع الزمن لإبرام صفقة مع المدعين العامين.

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