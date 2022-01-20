بايدن يتوقع أن يقدم بوتين على غزو أوكرانيا

2022/01/20 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن يقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، وقال "أعتقد أنه سيتحرك"، مشيرا إلى أن أي "توغل طفيف" من شأنه أن يثير استجابة أقل من غزو واسع النطاق للبلاد، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

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