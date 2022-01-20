2022/01/20 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: مكتب الصباح

أفرزت الزيارة الأخيرة لوزير النقل الإيراني رستم قاسمي إلى بغداد، اتفاقاً أولياً بين طهران وبغداد على مشروع إنشاء مشروع سكك حديد وجسر مشترك بين العراق وإيران.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإنَّ من المؤمل أن يتمخّض هذا التعاون عن خط سكك حديد بين مدينتي الشلامجة الإيرانية والبصرة، مع جسر يربط البلدين علی شط العرب بمشاركة عراقية إيرانية.

وتشير المعلومات إلى أنَّ الحكومة الإيرانية أحالت المشروع إلى مؤسسة السكك الحديدية لدراسة قيمة الاستثمار المشترك مع العراق، بالاعتماد على محضر اجتماع مشترك عُقد في بغداد بين وزارتي النقل في البلدين الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جسر عراقي إيراني على شط العرب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جسر عراقي إيراني على شط العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).