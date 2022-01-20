سُئل عن طلب الإمارات تصنيف الحوثيين.. بايدن يعلق على حرب اليمن

2022/01/20 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الولايات المتحدة، الأربعاء، أن إنهاء الحرب في اليمن يتطلب أن "يتوافق طرفاها"، وأن طلب إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية "قيد النظر".

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