2022/01/20 | 03:45 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضم عبوات وصواريخ.. الأمن العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في محافظة ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/20 | 03:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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