محكمة ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على الكابيتول

2022/01/20 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة العليا الأميركية، رفضها طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "منع نشر وثائق الاعتداء على مبنى الكابيتول".

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