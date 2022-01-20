سنجار.. بين الثلوج والمسلحين

2022/01/20 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب عدم عودة النازحين إلى سنجار؟

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