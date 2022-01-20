مشرعون جمهوريون يؤيدون توصية بتطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل

2022/01/20 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مشروعون من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، إلى تبني توصيات "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" (JINSA) التي تدعو إلى ضرورة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، باعتباره مسألة أمنية "حيوية" للولايات المتحدة.

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