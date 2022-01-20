بايدن يتوعد بوتين إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

2022/01/20 | 06:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سيدفع ثمنا غاليا" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

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