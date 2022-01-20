البنتاغون ينشر فيديو لضربة في كابل أسفرت عن مقتل 10 مدنيين

2022/01/20 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأميركية، مقطعا مصورا لضربة نفذتها طائرة مسيرة عن بعد في العاصمة الأفغانية كابل، في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

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