مجددا.. الجمهوريون بمجلس الشيوخ يعرقلون تشريع

2022/01/20 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاق الجمهوريون بمجلس الشيوخ تشريع حقوق التصويت الفدرالي للمرة الخامسة في ستة أشهر، الأربعاء، وبدا أن الديمقراطيين غير قادرين على توحيد كتلهم الحزبية وراء خطة لإعادة كتابة قواعد مجلس الشيوخ وتمريرها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

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