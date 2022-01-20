لصقات جروح على وجه سيناتور أمريكي بكلمة هاجم فيها بايدن تثير تفاعلا

2022/01/20 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للسيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، تظهر على وجهة لصقات جروح خلال كلمة أدلى بها، الأربعاء، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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