علماء يكتشفون كوكبا بحجم المشتري خارج المجموعة الشمسية

2022/01/20 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مجموعة من العلماء رصد كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم المشتري.

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