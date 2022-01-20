بعد كشف الحوثي لنوع الصواريخ التي استهدفت الإمارات.. سفير السعودية يرد

2022/01/20 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد آل جابر على تغريدات المتحدث باسم قوات الحوثي، العميد يحيى سريع، وما كشفه عن نوع الصواريخ التي استهدفت المملكة وأبوظبي بالإضافة إلى مطار دبي على حد زعمه والذي لم تبلغ السلطات الإماراتية عن تعرض

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