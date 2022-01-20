كونتي .. قدمنا مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص

2022/01/20 | 07:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأعرب مدرب توتنهام هوتسبير ، أنطونيو كونتي ، عن سعادته بالانتصار الدرامي الذي حققه فريقه على حساب مضيفه ليستر سيتي بنتيجة (3-2)، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وقال كونتي أن " فريقنا قدم مباراة جيدة وخلقنا العديد من الفرص للتسجيل وعانيا من سوء الحظ ، ولكن الفريق اظهر بأنه لا يستسلم وقاتل حتى النهاية ".وأضاف كونتي ان " الفريق أظهر رغبة كبيرة في عدم خسارة المباراة، وهذه هدية للفريق وللاعبين وليس لي"، مبيناً ان " مسجل هدف الانتصار ستيفن بيرجوين لاعب مهم ويتمتع بسمات خاصة لا تتواجد في أي لاعب آخر في الفريق، وهو قادر على التفوق على مراقبه، وبإمكانه اللعب كمهاجم ويتمتع بقوة بدنية، وبالتالي هو خيار مهم بالنسبة لي، ويمكنني الدفع به كأساسي أو كبديل".واشار كونتي الى ان " توتنهام يحتاج الى تعلم كيفية السيطرة على المباراة، وفهم اللحظات المختلفة بها، يجب تعلم كيفية اللعب بسرعة وتحريك الكرة بسرعة أو الاحتفاظ بها تحت حدة أقل، يمكننا التطور، ولكن لا يزال الطريق طويلًا ".المصدر/ كورة

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