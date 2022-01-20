أكثر من 5.6 مليون وفاة.. قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا

2022/01/20 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء […]

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قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً من كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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