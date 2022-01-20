هدم منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح.. وأحد السكان يرفض المغادرة: يا نعيش يا نموت

2022/01/20 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الساعة تقارب الثالثة صباحًا عندما وصلت الشرطة وعمال البلدية، واقتيد أفراد عائلة الصالحية بعيدًا في عملية إخلاء، قبل أن تأتي الآليات الثقيلة لتدمير المباني المتبقية.بدأت العملية الكبيرة الإثنين، وكانت الشرطة الإسرائيلية في الموقع، وانضم إليها العشرات من القوات الخاصة المدججة بالسلاح.

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