القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/01/20 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن إلقا القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “نفذت قوة من مركز شرطة حملة واسعة بهدف البحث عن المطلوبين تضمنت نشر المفارز والسيطرات المتحركة والثابتة أسفرت عن القاء القبض على سبعة مطلوبين بقضايا من بينها جنائية”.وأضافت انه […]

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