السعودية.. سجن سفير سابق في استغلال عمله لبيع تأشيرات العمرة

2022/01/20 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم بسجن سفير سعودي سابق لمدة 6 أعوام وتغريمه بمبلغ 300 ألف ريال (80 ألف دولار أميركي تقريبا) وذلك عقب إدانته باستغلال وظيفته وبيع تأشيرات عمرة بطرق غير قانونية.

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