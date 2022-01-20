كاميرا ترصد نجاة سيدة من الدهس بأعجوبة بعدما دُفعت أمام قطار.. شاهد كيف

2022/01/20 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفادت سيدة التعرض لإصابة في اللحظات الأخيرة بعدما تم دفعها أمام قطار في محطة ببروكسل، وبحسب ما ذكر مكتب المدعي العام في بروكسل، فقد تم احتجاز الرجل الذي دفع السيدة للاشتباه بمحاولته الشروع في القتل.

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