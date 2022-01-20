خبير اقتصادي: أنبوب النفط العراقي الى العقبة يفتح باباً لـ “التطبيع”

2022/01/20 | 08:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان أنبوب النفط العراقي الأردني الواصل الى ميناء العقبة، قد يجر العراق نحو القبول بشروط الكيان الصهيوني واوالها التطبيع.وقال الكناني لـ /ألمعلومة/، ان “أنبوب النفط وعلى الرغم من ان العراق لن يدفع تكاليفه المالية الا انه يعد مشروعا سياسيا، سيستغله الكيان الصهيوني لفرض سياساته على العراق واوالها […]

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