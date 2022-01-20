2022/01/20 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدت علامات الغضب واضحة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، عند استبداله خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برينتفورد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وخرج رونالدو في الدقيقة 71 عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، وحل مكانه هاري ماجواير.ولم يكن رونالدو […]

ظهرت المقالة بعد استبداله أمام برينتفورد..



رونالدو غاضب من المدرب أولاً على ايرث نيوز.

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